Giochi: Malagò "Medaglia più inattesa, è stato fantastico"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB - "La medaglia più inattesa, è stato fantastico con una gara complicatissima, condizionata dal vento. E' rimasto attaccato anche a medaglie più pregiate. Bel risultato per l'Italia e per per questo sport che è in grande crescita". Giovanni Malagò fa festa per il bronzo di Dominik Windisch che rompe il ghiaccio nel secondo giorno di gare ai Giochi di PyeongChang. "Magari ci saranno sorprese sia in positivo che in negativo - aggiunge Malagò - ma la federazione ha lavorato bene. Negli sport invernali non potremmo essere come la Norvegia o il Canada ma sono pochissime le nazioni che a livello invernale possono andare a medaglia.

Noi ci siamo".