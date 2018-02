Turismo: Ospitalia a Casa Sanremo

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Casa Sanremo ha aperto le porte ad Ospitalia, il progetto di nuova ospitalità nato in Valsugana con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento. All'incontro hanno partecipato Federico Samaden, dirigente dell'Istituto alberghiero trentino, e Stefano Ravelli, amministratore delegato dell'Azienda per il turismo della Valsugana.

"Il Festival di Sanremo - ha detto Samaden - oltre ad essere la più importante kermesse canora del Paese è un momento di aggregazione, condivisione e generosità, valori che lo introducono di diritto a far parte dell'ampio progetto nazionale di sviluppo del senso di accoglienza italiana, qual è Ospitalia". "Ad oggi - ha aggiunto Samaden - sono oltre 20 mila gli studenti degli istituti alberghieri aderenti al movimento Ospitalia e, grazie ad un costante scambio e confronto con il settore impresa, sono diversi i progetti che portano i nostri ragazzi ad un migliore e più agevolato ingresso nel mondo del lavoro".