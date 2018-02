MIUR apprezza Schoolkit Wikipedia ladina

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca MIUR ha pubblicato i progetti pilota piu significativi per l'educazione digitale ideati e implementati nelle scuole a livello nazionale. Tra questi vi è lo schoolkit della Wikipedia ladina, un programma di supporto per la realizzazione del Piano nazionale per la scuola digitale.

Lo schoolkit è pubblicato nella sezione "Cultura e creatività digitale"; è uno strumento didattico flessibile che offre sostegno allo sviluppo innovativo dei contenuti digitali sotto la responsabilità per la loro elaborazione e pubblicazione. Il progetto è stato elaborato in collaborazione con Wikimedia Italia da Susy Rottonara, coordinatrice del progetto Wikipedia ladina per il Dipartimento istruzione e cultura ladina.

L'intendente scolastico ladino Roland Verra esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento e ritiene il progetto della Wikipedia Ladina "un mezzo per la promozione e l'elaborazione di una lingua ladina in una dimensione globale".