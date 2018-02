Elezioni: Boschi al carnevale di Salorno

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Maria Elena Boschi, in Alto Adige per la campagna elettorale, ha partecipato nel pomeriggio al carnevale di Salorno. Boschi ha incontrato il sindaco Roland Lazzeri (Svp) e il vicesindaco Ivan Cortella ed ha girato per il paese mentre sfilavano i numerosi carri, incontrando la popolazione in festa. La candidata del Pd nel collegio di Bolzano - Bassa atesina ha anche incontrato il nano-giullare Perkeo a cui è dedicato il carnevale di Salorno. In mattinata la sottosegretaria in compagnia di Gianclaudio Bressa, candidato nello stesso collegio ma al Senato, si era recata al Club Rodigino, associazione culturale, artistica e ricreativa della comunità di Don Bosco a Bolzano.

"Un'associazione, ha riconosciuto Boschi, molto importante per tenere vivo il quartiere". Boschi è stata invitata a pranzo dai soci del Club e ha promesso che visiterà prossimamente la mostra Eusart presso la Galleria Civica di Bolzano.