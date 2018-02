Università Trento, inaugurazione con astrofisica Branchesi

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Con una prolusione tenuta dall'astrofisica Marica Branchesi, premiata per il suo contributo alla ricerca sulle onde gravitazionali, è stato inaugurato oggi l'anno accademico dell'Università di Trento.

Alla cerimonia, che si è tenuta all'auditorium di via Tommaso Gar, sono intervenuti il rettore Paolo Collini, il presidente del Consiglio di amministrazione, Innocenzo Cipolletta, e il presidente del Consiglio degli studenti Federico Crotti (di UniTrento). E' intervenuto inoltre il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.

Branchesi ha scelto come argomento "L'inizio di una nuova esplorazione dell'Universo".