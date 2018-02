Orso: parco Adamello Brenta cerca testimoni di incontri

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Il Parco naturale Adamello Brenta torna ad occuparsi della ricerca riguardante gli incontri uomo-orso avvenuti in Trentino. L'indagine, già condotta nel biennio 2007-2009, mira alla caratterizzazione del maggior numero possibile di testimonianze da parte di chi ha vissuto la particolare esperienza di un incontro con il plantigrado.

Attraverso un questionario, il Parco vuole approfondire le conoscenze sull'etologia dell'orso, in particolare i comportamenti che esso assume quando incontra l'uomo, e verificare così l'eventuale esistenza di fattori in grado di influenzare il plantigrado. Nello stesso tempo, le domande vanno a sondare le reazioni delle persone nel momento in cui si trovano inaspettatamente al cospetto di questo animale e cercare di comprendere se esistono elementi in grado di modificare l'opinione-accettazione degli osservatori nei confronti della specie. Chiunque abbia incontrato l'orso può lasciare il proprio recapito al Parco Adamello Brenta (0465 806666 o orso@pnab.it).