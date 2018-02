Giochi: pattinaggio figura, azzurri settimi nel Team Event

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 9 FEB - Parte bene l'Italia del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Pyeongchang. Sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prova del Team Event Matteo Rizzo ha chiuso il programma del corto maschile artistico al quinto posto con 77.77 punti (40.60 di elementi tecnici e 37.17 per le componenti del programma), portando sei punti all'Italia. La coppia Nicole Della Monica-Matteo Guarise è invece al settimo posto con 67.62 punti (35.73 di elementi tecnici e 31.89 per le componenti del programma). Dopo le prime due prove gli azzurri hanno 10 punti e sono settimi con 10 punti. L'Italia tornerà in gara nel Team Event domenica 11 con il corto femminile e delle coppie danza e il libero coppie di artistico.