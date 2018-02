Giochi: D.Fischnaller, servono 4 manches perfette per podio

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 9 FEB - Per il podio bisogna fare "quattro manches perfette". Ne è sicuro Dominik Fischnaller, alla vigilia del singolo maschile che apre il programma dello slittino artificiale alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Vincitore l'anno scorso sulla stessa pista in Coppa del Mondo, Dominik Fischnaller ha concluso l'ultima prova al 2/o posto dietro al russo Roman Repilov (Oar). E' reduce da 10 giorni di stop per un dolore alla schiena. "Mi sento meglio rispetto ad un paio di settimane" ha detto sottolineando che "il ghiaccio rispetto all'anno scorso è molto più duro, le temperature si sono abbassate tanto, ma queste condizioni ci piacciono". Bene anche Kevin Fischnaller che è stato costantemente fra i migliori (4/o nella quinta prova e nono nell'ultima). "Gli allenamenti sono andati molto bene, la pista è bella, i materiali sono buoni. Mi piace tanto questo tracciato, spero di ripetermi in gara su questi livelli. Ho già trovato dopo i primi due giorni i materiali adatti, ho le idee chiare".