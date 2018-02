Fisco: Fratoianni (LeU), allargare soglie di prelievo

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - "La flat tax della destra è una forma di Robin Hood al contrario, noi proponiamo invece un sistema fiscale che investa sulla progressività; bisogna allargare le soglie di prelievo fiscale per restituire un sistema che sia in linea con la Costituzione: chi più ha più deve dare per farsi carico di non ce la fa". Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana e candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, impegnato in un tour elettorale in Trentino Alto Adige.

"Siamo l'unica forza politica che avanza una proposta di riforma radicale del fisco che farebbe guadagnare molti soldi alle fasce più deboli e alle fasce medie chiedendo di pagare un po' di più a chi ha tantissimi soldi", ha aggiunto Fratoianni.