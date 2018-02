Tageszeitung scherza, abbattuto un lupo

(ANSA) - BOLZANO, 8 FEB - Fedele alla tradizione del mondo di lingua tedesca, la Tageszeitung di Bolzano il giorno di giovedì grasso apre con una notizia inventata, ovvero quella dell'abbattimento di un lupo in Val Pusteria. Il "colpevole" - secondo la fake news - sarebbe l'amministratore delegato della Sad Ingemar Gatterer. Il direttore dell'ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano, Luigi Spagnolli, ha reagito "molto divertito" alla notizia. "Ovviamente - precisa all'ANSA - non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione del genere e si tratta evidentemente di uno scherzo ben costruito". Come si apprende dalla Tageszeitung, sono "numerosissimi i lettori che hanno creduto allo scherzo".