Sitting volley, a Trento stage nazionali Italia e Slovenia

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - Al via a Trento uno stage delle nazionali femminili di Italia e Slovenia di sitting volley, la pallavolo paralimpica. Quattro giorni, organizzati dal Comitato regionale Fipav del Trentino in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Trentino Volley, che si concluderanno domenica 11 febbraio con l'amichevole fra Italia e Slovenia in programma al PalaTrento alle ore 15, prima della partita di SuperLega fra Diatec Trentino e Wixo Piacenza.

Da questa esperienza trentina prenderà di fatto il via dell'attività femminile del sitting volley nel 2018. Un anno che vedrà le azzurre andare a cimentarsi, a fine marzo in Corea del Sud, con le qualificazioni ai Mondiali paralimpici in programma a luglio in Olanda.

Fra le convocate del commissario tecnico Amauri Ribeiro per questo appuntamento c'è anche la schiacciatrice trentina Francesca Bosio, giocatrice dell'Usd Sopramonte in serie C femminile, il massimo campionato regionale.