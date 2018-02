Giochi: prime prove discesa sci, Fill 11/o e Innerhofer 17/o

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Prime prove cronometrate sulla pista di Joengseon dove domenica prossima è in programma la discesa libera maschile (alle 3 ora italiana) nell'ambito dei Giochi olimpici di Pyeongchang, in Corea del Sud. Peter Fill ha terminato la prova all'undicesimo posto con 1"24 di ritardo dal primo, il canadese Manuel Osborne-Paradis; Christof Innerhofer è 17/o a 1"64, Emanuele Buzzi è 27/o posto a 2"02 e Dominik Paris è 29/o a 2"10. Non ha preso il via Matteo Marsaglia, leggermente febbricitante.