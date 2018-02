(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - Cambio al vertice delle Truppe alpine: dopo oltre tre anni, il generale di corpo d'armata Federico Bonato cede il comando al gen. Claudio Berto proveniente dal comando per la formazione e scuola di applicazione dell'esercito di Torino. Il passaggio di consegne è avvenuto all'aeroporto militare di San Giacomo alla presenza del capo di stato maggiore dell'esercito, generale Danilo Errico, e di autorità locali, tra cui il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. Durante la cerimonia sono state ripercorse le attività svolte dalle Truppe alpine al comando del gen. Bonato, tra cui l'impiego delle brigate Julia e Taurinense in numerose operazioni sia in Italia che all'estero.

Il gen. Bonato guiderà, a Roma, il comando delle forze operative terrestri ed il comando operativo esercito.