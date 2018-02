Basket: Aquila, chiusa stagione europea

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - Chiusa la stagione europea per la Dolomiti Energia Trentino. Al PalaTrento i bianconeri sono stati sconfitti per 74 a 71 dai russi del Lokomotiv Kuban. Questo il responso della 6/a giornata dei Top 16 di Eurocup. I bianconeri hanno affrontato l'ultimo turno di coppa peraltro già eliminati.

Con questa partita il capitano Toto Forray ha raggiunto il traguardo delle 300 partite in bianconero.

"Per noi - dice l'allenatore Maurizio Buscaglia - era soltanto la seconda esperienza in assoluto su questo tipo di palcoscenico, questi mesi sono stati fantastici e se il nostro gioco è cresciuto di livello da inizio stagione lo dobbiamo anche al confronto settimanale con le nostre avversarie europee.

Spero davvero che possiamo tornare a giocare questa competizione, in futuro".