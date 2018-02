Atp Sofia, Seppi fuori al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Andreas Seppi è stato eliminato al secondo turno del "Garanti Koza Sofia Open", torneo dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sul veloce indoor di Sofia, in Bulgaria. L'azzurro è stato sconfitto per 4-6 7-6(7-5) 7-6(7-2) dal lussemburghese Gilles Muller, numero 28 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding. Assente il campione in carica ed idolo di casa, il bulgaro Grigor Dimitrov, la prima testa di serie è lo svizzero Stan Wawrinka: la seconda è il francese Adrian Mannarino.