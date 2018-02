VdB, non mettere a rischio autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 7 FEB - "Non mettere a rischio l'autonomia esemplare dell'Alto Adige per colpa del doppio passaporto", è il monito lanciato dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Secondo il presidente austriaco, interpellato dal quotidiano Tiroler Tageszeitung, non è il caso "fare politica contro Roma" e di innescare un dibattito "in una fase così delicata, con elezioni in vista in Italia, Alto Adige e Tirolo".

Il programma di coalizione del nuovo governo di Vienna, formato dai popolari della Oevp e dalla ultradestra Fpoe, prevede infatti la concessione della cittadinanza austriaca per i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. Van der Bellen ribadisce inoltre che il presidente italiano Sergio Mattarella "è un grande amico dell'Alto Adige e dell'autonomia".

"L'autonomia dell'Alto Adige - aggiunge - è un modello a livello mondiale e non va messo a rischio".