Tennis, a Sofia Seppi affronta Youzhny

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Andreas Seppi debutta al "Garanti Koza Sofia Open", torneo ATP 250 sul veloce indoor di Sofia, in Bulgaria. Il 33enne di Caldaro, numero 77 del ranking mondiale, reduce dalla trasferta vittoriosa di Coppa Davis in Giappone, è stato sorteggiato al primo turno contro il russo Mikhail Youzhny, numero 92 Atp: il 35enne moscovita si è aggiudicato cinque dei sei confronti precedenti.

Assente il campione in carica ed idolo di casa, il bulgaro Grigor Dimitrov, la prima testa di serie è lo svizzero Stan Wawrinka, numero 15 Atp.

Intanto l'uzbeko Istomin, numero 74 Atp, ha battuto facilmente il 16enne bulgaro Adreev con il punteggio di 6-3 6-4, in un'ora e 18 minuti di partita). Il giovanissimo tennista bulgaro ha comunque stabilito un primato diventando il primo giocatore classe 2001 (è nato il 12 maggio), infatti, a disputare un match nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore maschile.