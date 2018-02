Sciatrice muore schiantandosi contro albero in val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Una sciatrice tedesca di 53 anni è morta schiantandosi contro un albero nel comprensorio sciistico val di Fassa Buffaure.

Secondo una prima ricostruzione, la turista stava scendendo lungo la pista 'Panorama' quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo degli sci uscendo di pista e impattando violentemente contro una pianta. L'allarme è stato lanciato da un poliziotto del Centro addestramento di Moena che ha avvertito il '118'. Sul posto è atterrato l'elisoccorso e i sanitari hanno tentato vanamente di rianimare la donna per 45 minuti.