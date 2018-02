Giochi:Malagò,medaglie?Dico doppia cifra

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 7 FEB - "Non avremo fenomeni come Hirscher o Shiffrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte. Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci dieci medaglie...". Giovanni Malagò fa previsioni ottimistiche alla vigilia del via dei Giochi di PyeongChang: il presidente del Coni, inaugurando Casa Italia nella splendida cornice dello Yongpyong golf club, aspetta con ansia che comincino le Olimpiadi. "Un terzo delle gare ci vede competitivi, il clima è sereno e gli atleti stanno tutti bene.

Direi che il bicchiere è molto più pieno che vuoto. E poi sarà l'Olimpiade delle donne". E all'inaugurazione di Casa Italia (Malagò ha ringraziato Diego Nepi per la scelta e il lavoro fatto) sono presenti 61 membri Cio più qui che alla sessione - sorride il n.1 del Coni - segno che l'Italia in quanto a stile fa scuola".