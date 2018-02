Eusalp a guida tirolese

(ANSA) - BOLZANO, 7 FEB - Passaggio di consegne all'interno della strategia macroregionale alpina Eusalp, la cui presidenza è stata assunta ufficialmente dal Tirolo. Per il presidente della giunta altoatesina Arno Kompatscher: "E' un'opportunità di crescita anche per l'Euregio e per elaborare progetti per i transiti dei mezzi pesanti". Eusalp promuove la cooperazione fra 48 regioni, appartenenti a 7 Stati dell'arco alpino, con circa 80 milioni di abitanti. "Si tratta di un'iniziativa politica che rafforza le Regioni all'interno della UE", ha sottolineato il neo-presidente Günther Platter. "Sotto la presidenza tirolese saremmo in grado di avviare forme di cooperazione per giungere a soluzioni sostenibili per tutto l'arco alpino", ha aggiunto.

Alla cerimonia per il passaggio di consegne tra Baviera e Tirolo a Igls hanno partecipato tra gli altri il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, il cancelliere Sebastian Kurz, il presidente del Comitato delle Regioni Karl-Heinz Lambertz, e i presidenti Ugo Rossi e Kompatscher.