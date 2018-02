Cyberbullismo: polizia incontra studenti e genitori

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - La Polizia di Stato e la Rete degli istituti scolastici di Trento, in occasione della Giornata della Sicurezza di Internet, organizza per venerdì 9 febbraio due eventi nei quali saranno affrontate le tematiche del cyberbullismo, del sexiting, del revenge porn, dedicati a studenti, insegnanti e genitori.

Dalle ore 8.30 all'auditorium Santa Chiara, l'assistente capo coordinatore Emanuela Faes, esperta della Squadra indagini pedofilia della Polizia postale e delle comunicazioni del Trentino Alto Adige, parlerà a oltre mille studenti e a più di 100 insegnanti sulle insidie della rete e sull'uso corretto dei social-media. In serata, sempre al S.Chiara, ci sarà un incontro con i genitori in cui sarà presente il padre della ragazza quattordicenne che 5 anni fa si tolse la vita a seguito delle persistenti condotte prevaricatorie dei suoi amici social. La realizzazione del 'Safer Internet Day 2018' è stata resa possibile grazie al contributo della Provincia autonoma e del Comune di Trento.