Presidente Fondazione autismo premiato da Mattarella

(ANSA) - TRENTO, 6 FEB - Giovanni Coletti, presidente della Fondazione trentina per l'autismo, ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di ufficiale nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze Omri tenutasi al palazzo del Quirinale.

Coletti, già cavaliere della Repubblica, è stato insignito dell'ambito riconoscimento "per il suo prezioso contributo alla costruzione di 'Casa Sebastiano', struttura all'avanguardia per la residenzialità e la riabilitazione delle persone affette da autismo'.

"Sarà per me una grande gioia se sarò d'esempio per qualcuno affinché dedichi almeno un po' di tempo e impegno a chi è in difficoltà, soprattutto per aiutare le tante famiglie con persone con disabilità, purtroppo spesso lasciate sole ad affrontare gravi disagi e problemi", ha detto Coletti.