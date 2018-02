Carnevale: nuovo allestimento a Museo usi e costumi

(ANSA) - TRENTO, 6 FEB - Il Museo degli usi e costumi della gente trentina di S.Michele all'Adige inizia l'anno del suo 50/o anniversario con una novità. Giovedì 8 febbraio, a partire dalle 18.30, si inaugura il nuovo allestimento della sezione dedicata a 'I riti dell'anno', che completa il percorso ideato cinquant'anni fa da Giuseppe Šebesta, fondatore del museo.

Le due nuove sale che compongono la sezione attingono all'esperienza di ricerca di 'Carnival King of Europe', il progetto che il museo conduce a partire dal 2007 in partnership con altre importanti realtà europee. Le nuove sale sono dedicate al ricco repertorio delle ritualità tradizionali che ancora hanno luogo nelle valli del Trentino, particolarmente nella stagione invernale: il lungo momento dell'anno che va dalle celebrazioni novembrine dei Santi fino ai riti della 'chiamata di marzo', passando per il periodo natalizio e naturalmente il carnevale.