Brennero, +22% tir a gennaio

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - Il traffico pesante continua a crescere al Brennero. A gennaio sono stati registrati 36.100 mezzi pesanti, ovvero +22%. Il quotidiano Tiroler Tageszeitung pubblica i dati all'indomani del Brenner Summit, il vertice di Italia, Austria e Germania ieri a Monaco. L'incontro è stato segnato da un braccio di ferro tra Vienna e Berlino per quanto riguarda il cosiddetto 'numero chiuso' di tir nei giorni di bollino nero in Tirolo. Il provvedimento, criticato da autotrasportatori in Germania come anche in Italia, viene invece difeso dal governatore tirolese Guenther Platter.

"La misura ha fatto sì che il tema del traffico pesante sull'asse del Brennero sia stato riportato a livello europeo", ha detto Platter al giornale.