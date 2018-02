Arrestato con droga e 27.000 euro

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - La squadra volante della Questura di Bolzano ha arrestato un presunto spacciatore e sequestrato 27.000 euro in contanti. Gli agenti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, nei pressi della stazione hanno fermato un bolzanino sessantacinquenne, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti il traffico di droga e, in relazione a questi, era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Nel corso del controllo è stata rinvenuta la somma di 1160 euro, del cui possesso l'uomo, attualmente disoccupato, non è riuscito a fornire una valida spiegazione. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti un panetto di hashish (110 gr.), un bilancino di precisione e 26.390 euro in contanti, occultata tra le pagine dei libri e, persino, nella struttura metallica tubolare dell'asse da stiro.