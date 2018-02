A Trento corso per 'maestri cooperatori'

(ANSA) - TRENTO, 6 FEB - Prenderà il via il 28 febbraio e si concluderà il 30 maggio il corso di formazione "Maestri Cooperatori", promosso da Provincia di Trento e Federazione trentina della cooperazione per sviluppare conoscenza e competenze tra gli amministratori di cooperativa.

In questa 13/a edizione sono previste 84 ore d'aula distribuite in 21 incontri. Le tematiche affrontate spazieranno dalla storia e dallo studio del modello d'impresa cooperativa, dei suoi principi e dei suoi valori, agli orientamenti strategici e all'integrazione con la realtà locale, con particolare attenzione agli aspetti giuridici fondamentali e distintivi di una cooperativa e agli aspetti emergenti riguardo alle politiche di genere e l'innovazione nella gestione d'impresa volta alla sostenibilità sociale.