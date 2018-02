Olimpiadi invernali 50&Più, trionfo di Belluno

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - La provincia di Belluno ha trionfato alla 2/a edizione delle Olimpiadi invernali di 50&Più che si sono disputate ad Andalo. Secondo posto per Lucca e terzo per Venezia. Belluno sui gradini più alti anche nella classifica assoluti donne con Maria Teresa Bianchi e Marisa Zambelli. Il Veneto ha vinto la classifica regionale.

Per la categoria assoluti uomini, si è imposto Paolo Bressan di Venezia, seguito da Giulio Constantini di Belluno e Piero Bertolani di Lucca.

L'atleta più anziano era Fausto Romano De Martin, 88 anni, originario di Vigo di Cadore (Belluno).

I partecipanti si sono sfidati in 4 discipline suddivise in categorie in base all'età: sci di fondo classico e pattinato, camminata di regolarità e doppia manche di discesa slalom.

Soddisfazione viene espressa dai vertici dell'Associazione 50&Più per questa seconda edizione che ha registrato un incremento di iscrizioni e di affluenza alle gare.