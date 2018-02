Berlusconi, Boschi candidata ingombrante

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - "Questa legge elettorale è stata scritta per fare eleggere personaggi ingombranti. La sottosegretaria Boschi è stata candidata in Alto Adige perché nel suo territorio non sarebbe stata eletta". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo via telefono ad una conferenza stampa di Forza Italia a Bolzano. "Il Pd - ha aggiunto - sbaglia però di grosso a sottovalutare l'intelligenza degli altoatesini, che sono capaci di vedere la realtà per quella che è e che non voteranno chi conosce l'Alto Adige solo come terra di vacanze, come ha dichiarato la signora Boschi".

Berlusconi ha ribadito che "i miei governi non hanno mai toccato l'autonomia e non lo faremo neanche in futuro. Il centrodestra, infatti, ha inserito la tutela dell'autonomia nel proprio programma elettorale. Per noi autonomia significa pari diritti e pari opportunità per tutti". Il presidente di Forza Italia ha definito l'Alto Adige "un fiore all'occhiello del nostro Paese".