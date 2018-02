Adunata alpini: Cassa centrale banca sponsor primario

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - Cassa centrale banca sarà sponsor primario della 91/a Adunata degli Alpini, in programma a Trento dal 10 al 13 maggio.

L'accordo, ufficializzato questa mattina con le firme del presidente di Ccb, Giorgio Fracalossi, e del legale rappresentante e tesoriere del Comitano nazionale di presidenza Ana, Claudio Gario, prevede un contributo di 75.000 euro più iva che serviranno, così come gli altri fondi raccolti con le sponsorizzazioni, a sostenere i costi dell'Adunata. Trento, assieme a Bergamo, è la città italiana con il maggio numero di iscritti all'Ana, quasi 24.000, distribuiti in 262 sezioni. Ci si attende quindi una grande affluenza di partecipanti ed un ritorno economico importante, come ha ricordato il presidente dell'Ana di Trento, Maurizio Pinamonti, citando una ricerca dell'Università Cattolica di Milano sull'indotto generato dall'Adunata di Piacenza del 2013, che aveva prodotto un giro d'affari complessivo di 122 milioni di euro, di cui 70 concentrati sul solo territorio piacentino.