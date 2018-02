Sci: Cdm, prova libera Garmisch, Goggia 3/a

(ANSA) - Garmisch-Partenkirchen (Germania), 3 feb - L'azzurra Sofia Goggia in 1.39,82 ha ottenuto stamani il terzo miglior tempo nell'unica prova cronometrata della discesa di cdm di Garmisch. La prima discesa con partenza da quella di superG , è già in programma oggi alle 12,3 e la seconda domani alla stessa ora su tutto l'intero tracciato e cioè quello su cui è stata fatta la prova cronometrata. Si è così rinunciato, per proteggere il fondo della pista da troppi passaggi che potevano rovinarlo, allo svolgimento di una gara sprint con discesa breve in due manche.

La più veloce e' stata a sorpresa la statunitense Breezy Jonhson in 1.39.52 davanti alla sua connazionale Lindsey Vonn in 1.39.81. Per L'Italia c'è poi in particolare anche il quarto tempo di Nadia Fanchini. Goggia è leader della classifica di disciplina e può vincere la coppa del mondo di discesa.