Pallavolo: Trentino Volley domani incontra Perugia

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - "Non dobbiamo farci distrarre troppo dalle logiche della classifica. Il quarto posto è un obiettivo importante ma lo è ancora di più riuscire a trovare un gioco efficace e continuo". Ad affermarlo è l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della sfida di domani al PalaTrento contro Perugia in SuperLega.

"Il resto - aggiunge Lorenzetti - arriverà di conseguenza, anche perché alla fine della regular season mancano ancora diverse partite e le nostre avversarie sulla carta hanno un calendario più agevole del nostro. Pensiamo quindi solo alla partita che ci aspetta domenica con Perugia, che riaffrontiamo a una settimana di distanza dalla semifinale di Coppa Italia con maggiore consapevolezza della loro assoluta caratura, dimostrata in maniera chiara a Bari. Rispetto ad allora dovremo inevitabilmente mostrare qualcosa di diverso ma ciò non vuol dire che necessariamente riproporremo il sestetto con tre schiacciatori contemporaneamente in campo". (ANSA).