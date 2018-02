Guida ubriaco, senza patente e con auto non revisionata

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - Guidava ubriaco, senza patente e con un'auto senza revisione e ha ricevuto dai carabinieri sanzioni per oltre 5.000 euro. Si tratta di un uomo di 45 anni di Bolzano, residente in alta Val di Non, che è stato notato dai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cles.

Quando a Sarnonico ha incrociato la pattuglia, si è fermato, è sceso dall'auto ed è entrato molto di fretta in un negozio. La manovra ha attirato l'attenzione dei militari, che l'hanno controllato e hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico nel sangue di quasi quattro volte superiore a quello consentito, cioè di 1,86 grammi per litro, era senza patente, perché gli era stata revocata a giugno del 2015 e non aveva fatto revisionare il mezzo. (ANSA).