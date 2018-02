Tv: due film girati in Trentino in prima serata

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - Il Trentino è in prima serata sulle reti nazionali in questi giorni con due pellicole sostenute dalla Film Commission. Il 31 gennaio alle 21.05 su Rai2 in prima tv è andato in onda 'Maldamore', film con Ambra Angiolini, Luca Zingaretti, Alessio Boni e Luisa Ranieri, completamente girato girato a Trento nell'estate del 2013.

Stasera invece, in prima serata su Rai3 alle 21.15, vi sarà 'La Corrispondenza' di Giuseppe Tornatore, con Jeremy Irons e Olga Kurylenko, che ha visto nel 2015 alcuni ciak in Trentino.

'Maldamore', diretto da Angelo Longoni, prodotto da Maria Grazia Cucinotta, Giovanna Emidi e Silvana Natili per Italian Dreams Factory e Rai Cinema, con il sostegno di Trentino Film Commission, è una commedia brillante sull'amore e i suoi derivati. 'La corrispondenza', che ha vinto il David Giovani 2016 e si avvale della colonna sonora originale di Ennio Morricone, riflette invece sul potere apparentemente incontrastabile delle nuove tecnologie informatiche sulle relazioni sociali e sentimentali. (ANSA).