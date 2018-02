Ski-stage per insegnanti a Passo Rolle

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - Al via oggi a Passo Rolle lo ski-stage per insegnanti "Quando la neve fa scuola", progetto promosso dalla Fisi (Federazione italiana sport invernali) sotto l'egida della Guardia di Finanza. L'obiettivo è avvicinare il mondo scolastico giovanile alla montagna e alla pratica sportiva.

I docenti di educazione fisica presenti allo stage, provenienti da scuole medie e superiori di Trentino e Veneto, saranno ospiti fino a domenica 4 febbraio presso la Caserma "Colbricon-Cimon", sede del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf), dove si terranno le lezioni teoriche. Le attività, sia teoriche che pratiche, saranno concentrate principalmente sui temi della corretta pratica motoria, sui valori dello sport, sulla sostenibilità e il rispetto dell'ambiente, assieme alle buone pratiche per vivere la montagna e la neve in sicurezza.