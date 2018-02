Scuola: Trentino, 50 nuovi posti per studiare all'estero

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - Con lo stanziamento di ulteriori 200.000 euro, che si aggiungono al milione di euro previsto a novembre, la Giunta provinciale di Trento ha aggiunto 50 posti, rispetto ai 500 già previsti, per permettere a giovani residenti o domiciliati in provincia di Trento di aderire a un programma di mobilità all'estero di tre settimane organizzato direttamente dall'amministrazione provinciale. L'avviso, pubblicato nel mese di novembre, offriva la possibilità ai giovani di frequentare corsi di lingue straniere (inglese e tedesco) in Germania, Regno Unito, Irlanda e Malta.

Sono state 1.245 le richieste di adesione.

Il programma è cofinanziato dall'Unione europea - fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento nel programma operativo Fse 2014-2020 della Provincia.

I 50 studenti titolari ora in posizione di riserva, diventeranno titolari sulla base dello scorrimento delle graduatorie alla selezione già avvenuta e dovranno formalizzare l'iscrizione entro il 14 febbraio. (ANSA).