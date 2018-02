Ricerca: Francesco Profumo, importante contributo dottorandi

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - "Il contributo degli studenti e delle studentesse di dottorato alle attività di ricerca Fbk è fondamentale". L'ha sottolineato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Bruno Kessler di Trento al PhD day nel capoluogo Trentino. "La Fondazione - ha aggiunto - incoraggia le loro idee particolarmente innovative. Ora sono 128 gli studenti PhD da ogni parte del mondo che fanno parte del programma di dottorato Fbk e il nostro obiettivo è che raggiungano i più alti livelli di eccellenza".

Hanno in media 29 anni e provengono da 29 Paesi: Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Egitto, Etiopia, Fiji, Germania, Grecia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italia, Isole Mauritius, Nigeria, Pakistan, Polonia, Russia, Slovacchia, Sri Lanka, Tunisia, Turchia, Ucraine, Usa. Lavorano in un programma internazionale in collaborazione con le università di Padova, Bologna, Consorzio Firenze-Pisa-Siena, Genova, Udine, Pavia, Brescia, Londra, Mosca, Vienna, Lussemburgo e Massachusetts. (ANSA).