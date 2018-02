Elisoccorso senza confini al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - Con una cerimonia sul versante austriaco del valico del Brennero, è stata avviata dall'assessore provinciale alla salute, Martha Stocker, e dal suo omologo tirolese, Bernhard Tilg, una più stretta collaborazione transfrontaliera nel campo delle emergenze e del servizio di elisoccorso per il trasporto dei pazienti nelle aree di confine. Grazie a questo progetto in futuro i pazienti potranno essere soccorsi in maniera ancora più rapida ed efficiente, senza limiti legati ai confini.

"Il nostro obiettivo comune è quello di rendere i confini sempre meno percettibili. Con la cerimonia di oggi e le delibere adottate da parte di entrambi gli esecutivi abbiamo posto le basi per poter garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria a livello transfrontaliero", ha affermato Stocker.