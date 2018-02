Elezioni, weekend altoatesino per Boschi

(ANSA) - BOLZANO, 2 FEB - Weekend altoatesino per Maria Elena Boschi, candidata all'uninominale a Bolzano. Domani pomeriggio - si apprende - è previsto un incontro con gli amministratori locali della Svp in una cantina vinicola dell'Oltradige. Il collegio, nel quale si presenta la sottosegretaria, include infatti anche questa zona rurale a netta maggioranza Svp. Alle ultime comunali del 2015 il partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca in questi Comuni si è attestato tra il 70 e l'80%.

In seguito Boschi si sposterà nella Bassa Atesina a Laives, dove incontrerà imprenditori ed artigiani locali. Domenica mattina è, infine, previsto un appuntamento della candidata con i militanti del Pd al circolo del partito a Bolzano.