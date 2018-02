Ambiente: presenza uomo limita molto movimenti animali

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - Gli animali hanno smesso di muoversi liberamente e sono profondamente limitati negli spostamenti dalla presenza dell'uomo. Negli ambienti modificati da quest'ultimo gli animali si muovono meno della metà di quanto accade in ambienti naturali o con bassa antropizzazione. Lo conferma l'articolo pubblicato sulla rivista Science, realizzato col contributo di più di cento autori che hanno tracciato i percorsi di 57 specie di mammiferi, mediante unità gps su più di 800 individui in tutti i continenti. A questa ricerca hanno partecipato anche il centro di ricerca trentino Fondazione Edmund Mach e il Parco dello Stelvio.

I ricercatori spiegano che ciò può avere profonde conseguenze sugli ecosistemi, perché il movimento animale è un 'ingegnere invisibile' degli ecosistemi e dell'ambiente: gli animali non solo assicurano la persistenza della propria specie, procurandosi il cibo e interagendo coi propri simili o con altre specie, ma contribuiscono anche al ciclo dei composti organici e degli elementi. (ANSA).