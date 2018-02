Ambiente: In Trentino inquinamento aria moderato a gennaio

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - L'indice d'inquinamento della qualità dell'aria in Trentino è risultato moderato a gennaio, secondo i dati della rete provinciale di controllo.

Il giudizio, come spiega l'Appa, è determinato dai superamenti del limite previsto per la media giornaliera di polveri sottili, pm10, registrati dalle stazioni di Trento via Bolzano, Borgo Valsugana e Riva del Garda. In particolare alla fine del mese di gennaio, le condizioni meteorologiche hanno favorito il ristagno degli inquinanti, portando i valori di media giornaliera di polveri sottili a valori prossimi al limite, ma senza mai fare registrare in nessun sito di misura superamenti del limite per più giorni consecutivi.

Per tutti gli altri inquinanti monitorati, in particolare il biossido di azoto, sono state rilevate, in tutte le stazioni di misura, concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti normativi. (ANSA).