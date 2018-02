Tar Bolzano, no menu vegano all'asilo

(ANSA) - BOLZANO, 1 FEB - Il Tar di Bolzano ha respinto il ricorso presentato da una famiglia del capoluogo altoatesino che rivendicava per la loro bambina, che frequenta l'asilo nido, pasti vegani. Secondo i giudici l'offerta di ben quattro menu dietetici, ovvero vegetariani, oppure senza carne suina o bovina, è sufficiente. Spetta - così la sentenza riportata dalla stampa locale - all'amministrazione comunale stabilire le disponibilità organizzative e finanziarie. Menu personalizzati sono invece previsti solo per motivi di salute e non per ragioni etico-religiose. Solo un anno fa il Tar di Bolzano aveva invece condannato il Comune di Merano per un'analoga richiesta. A 'salvare' il Comune di Bolzano un regolamento comunale varato nel 2016 dall'allora commissario straordinario Michele Penta che giustifica infatti l'offerta di quattro menu negli asili.