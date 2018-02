Mostre: Trentino, #altroGarda con oltre cento fotografie

(ANSA) - RIVA DEL GARDA (TRENTO), 1 FEB - Oltre cento immagini saranno nella mostra fotografica #altroGarda, al Museo di Riva del Garda dal 10 febbraio al 4 marzo. Il Mag (Museo Alto Garda) ospita con questa esposizione per il secondo anno consecutivo una mostra dell'associazione Il fotogramma di Nago-Torbole, proseguendo l'indagine nel paesaggio contemporaneo.

La rassegna, curata da Luca Chistè, è il risultato dell'annuale progetto di ricerca fotografica condotto dall'associazione "che per questa edizione - spiega il curatore - ha accettato la sfida di confrontarsi con la fotografia di territorio". I 24 partecipanti hanno lavorato per l'intero 2017 nella zona fra il lago di Garda e la porzione di territorio che giunge, in latitudine, fino alle marocche di Dro, orientando la loro ricerca "tra paesaggio naturalistico, urbano, persistenza e insistenza della dimensione antropica, studi sulle condizioni di vita legate all'uso della città, reti di assistenza a favore dei più deboli, ricerca di lavori e luoghi ormai perduti". (ANSA).