Kompatscher, più poteri su gestione lupi

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - Per affrontare la presenza di grandi predatori "è urgente la necessità di dare alle regioni europee la possibilità di reagire con un sistema di management adeguato ad una situazione oggettivamente straordinaria". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher davanti al Comitato delle regioni a Bruxelles.

Il governatore ha ricordato le "particolari condizioni in cui opera l'agricoltura di montagna dell'area alpina", aggiungendo che "in mancanza di risposte incisive si corre il rischio di compromettere non solo una tradizionale forma di crescita e sviluppo del nostro territorio, ma anche le caratteristiche del paesaggio e la biodiversità". "Il sentimento di preoccupazione che emerge da una larga fetta della nostra popolazione deve essere preso molto sul serio - ha spiegato - e ciò comporta il fatto che sia data la possibilità agli enti locali e regionali di incidere in maniera concreta sulla situazione con misure in grado di gestire al meglio la presenza dei lupi".