Comuni: Trento, 45 idee per la Smart City Week

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Sono state 45 le proposte presentate da cittadini, associazioni, inventori e start-up per costruire il programma di Trento Smart City Week. Per l'evento, in programma dal 12 al 15 aprile, era stata lanciata una call lo scorso 23 novembre, chiusa ieri.

I temi proposti sono mobilità, periferie, ambiente, disabilità, infanzia, comunità. Tutte le proposte, pubblicate sul sito www.smartcityweek.it, saranno ora valutate da una commissione che entro il prossimo 16 febbraio deciderà quali saranno inserite nel programma ufficiale della sezione 'Smart Citizen' dell'evento. (ANSA).