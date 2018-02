Comune Trento: Giunta, ripartire con urbanistica e sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - La Giunta comunale di Trento e i capigruppo di maggioranza del 'centrosinistra autonomista' hanno fatto oggi il punto sugli ultimi due anni e mezzo di mandato, sui progetti avviati e sulle linee guida per il futuro della colazione.

Il sindaco Alessandro Andreatta ha sottolineato di essere "orgoglioso di quanto fatto. Nuove opere, nuovi luoghi di incontro per la comunità. Mi sento di dire grazie ai cittadini, che spesso forniscono idee e suggerimenti. Ma grazie anche ai partiti. Tante volte sono bistrattati ma per fortuna ci sono, viste tutte le fatiche anche di questo particolare momento storico". A marzo, inoltre - è stato annunciato - in Consiglio comunale arriveranno gli obiettivi per la revisione del Piano regolatore generale. Sul tema sicurezza Andreatta assicura che si andrà "avanti con le telecamere, con l'illuminazione, con il mettere mano alle zone degradate. Quindi dobbiamo lavorare sul tessuto cittadino. Ma vuol dire anche prevedere più agenti, come chiede la gente, e trovare le risorse".