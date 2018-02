Carnevale: a Trento sfilata carri e giochi per bambini

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Da sabato 3 a martedì 13 febbraio si terranno a Trento i festeggiamenti per il carnevale 2018. Il programma, messo a punto da Consorzio Trento iniziative, dal Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune e da Promoevent, è stato presentato oggi a palazzo Geremia a Trento.

Fra le iniziative proposte sabato 10, dalle ore 15, ci sarà la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi allegorici, con partenza da da via Belenzani. Vi parteciperanno 5 carri e 3 gruppi. Tutti i giorni, dal 4 febbraio, ci saranno giochi e animazioni per bambini in piazza Battisti; giovedì 8 in via S.Maria Maddalena e lungo i viali del quartiere 'Le Albere'. In piazza Fiera sarà allestito il parco divertimenti con le giostre. Martedì 13 altri giochi, spettacoli e animazioni per bambini in piazza Duomo.