Basket: Eurocup, Aquila Trento espugna Zagabria

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Torna alla vittoria la Dolomiti Energia Trentino nel penultimo turno della Top 16 di Eurocup di basket battendo in Croazia il Cedevita Zagabria per 81 a 77.

La squadra di Maurizio Buscaglia, già eliminata dai quarti, potrà ora concentrarsi sul campionato: domenica 4 affronterà la capolista Germani Brescia.

"Contro Zagabria - dice Buscaglia - siamo anche riusciti ad andare oltre all'errore, reagendo con più calma e muovendo meglio la palla in attacco creando dei buoni tiri. Questo deve darci fiducia per andare avanti nel nostro percorso di crescita".