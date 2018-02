Andalo, al via olimpiadi invernali 50&Più

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri sera in piazza Dolomiti ad Andalo, sono iniziate oggi le Olimpiadi invernali ideate e organizzate dall'associazione 50&Più, giunte alla seconda edizione. Tutte le gare sono riservate ad atleti over 50.

Oggi sono in programma le prove di sci di fondo classico e pattinato al Paganella Sky Area. Domani sarà la volta della gara di camminata di regolarità; sabato 3 febbraio è prevista la doppia manche di discesa slalom. Sempre sabato 2 verranno assegnate le coppe 50&Più ai primi 3 migliori classificati, uomini e donne. Verranno poi assegnate le Coppe regionali e provinciali 50&Più. La provincia vincitrice dell'olimpiade riceverà il Trofeo 50&Più, da rimettere in palio nella successiva edizione e che sarà assegnato alla provincia che vincerà per 3 anni anche non consecutivi. "Lo stile di vita attivo insegna a stare insieme, instillando in ciascuno il rispetto, la correttezza e l'importanza della fiducia nell'altro", dice Gabriele Sampaolo, segretario di 50&Più.