Al Forte di Cadine il marchio Patrimonio Europeo

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - È stata comunicata ufficialmente l'assegnazione del Marchio del Patrimonio Europeo al Forte di Cadine, in Trentino. Lo riferisce la Fondazione Museo storico del Trentino a proposito della riunione di oggi del Comitato per il Centenario della Grande guerra.

Tale marchio viene assegnato a siti che abbiamo apportato un contributo rilevante alla storia e alla cultura europee. Nei prossimi anni il Forte svilupperà ulteriormente la propria vocazione di luogo di confronto internazionale, con iniziative per sensibilizzare i cittadini sui comuni valori culturali europei, sviluppando e ampliando le attività didattiche, culturali e artistiche che già si svolgono. Il riconoscimento del Forte Cadine nell'Ehl (European Heritage Label) consentirà inoltre di dare continuità alle opere di manutenzione, garantendo una gestione del sito rispettosa dell'ambiente e contribuendo alla preservazione delle aree boschive limitrofe e in area di tutela ambientale e paesaggistica. (ANSA).