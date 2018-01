Terme Merano, 5 milioni di visitatori

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - A distanza di poco più di 12 anni dall'apertura, le Terme Merano hanno superato la soglia di cinque milioni di ingressi.

"Con oltre 1.100 ospiti al giorno le nostre Terme rappresentano una struttura sempre più apprezzata dai residenti e dai turisti. Rappresentano inoltre un motore importante per l'economia, in particolare per il settore turistico, e propongono un'offerta di salute e benessere autentica, basata sull'utilizzo di prodotti naturali e locali. Questo traguardo non è che il punto di partenza per un ulteriore sviluppo e miglioramento qualitativo della nostra struttura", affermano il presidente di Terme Merano Andreas Cappello e la direttrice Adelheid Stifter. A questo proposito, nel 2018 sono in programma i lavori di ampliamento della zona relax e degli spazi esterni del reparto benessere.